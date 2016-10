Die Grünliberalen des Bezirks Lenzburg besuchten die Firma HAGA in Rupperswil. Dieser innovative Betrieb handelt mit baubiologisch einwandfreien, schadstoffgeprüften Naturbaustoffen, Dämmstoffen, Putzen und Farben. Einen Teil davon stellt man im neu erstellten Gebäude in Rupperswil selber her. Der Inhaber Thomas Bühler selber nahm sich Zeit, den interessierten Besuchern der GLP die neuen Räumlichkeiten zu erklären. Neu ist insbesondere der Seminarraum, wo man selber die Materialien testen kann. Die nachhaltige Vermeidung von Schimmelpilzen ist wohl der Hauptgrund, weshalb es sich lohnt, in sinnvolle Baumaterialien zu setzen. Zudem- wenn alle Leute im Bezirk bei ihren Fassaden langlebige Kalkverputze und Farben verwenden würden, statt Kunststoffe mit vielen Zusatzstoffen drin, wäre unser Abwasser sauberer. Ein grosser Teil der Abwasserverschmutzung kommt daher, weil Regenwasser problematische Substanzen aus den Hauswänden herauslöst und wegspült.