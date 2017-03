Über den Wolken muss wohl die Freiheit sein. Ob dieser Gedanke beim Besuch des Fliegermuseums Dübendorf bei den Dietiker Senioren vorkam? Der heutige Wanderleiter Kurt Kubli stellte die beiden pensionierten Museumsführer, Peter Hotz und Peter Hauser vor. Anschliessend folgte der Rundgang durch die beiden Hallen.

Im FLIEGER FLAB MUSEUM Dübendorf ist die Geschichte der Schweizer Militärfliegerei und Fliegerabwehr zum Greifen nahe! An über 40 Flugzeugen und Helikoptern konnten wir sehen, wie schnell sich die Technik vom hölzernen Doppeldecker bis zum Abfangjäger gewandelt hat. Das Museum fand seinen Anfang im 1972. In der sehr umfassenden Ausstellung, in zwei riesigen Hallen, werden nebst der Entwicklung der Schweizer Luftwaffe seit deren Beginn auch Exponate der Fliegerabwehr gezeigt. Die beiden Führer machten ihre Aufgabe sehr kompetent, und erhielten grossen und dankbaren Applaus. Zum Schluss bot das Restaurant "Holding" noch einen kulinarische Höhenflug an. .

Die nächste kleine Wanderung am 9. März 2017 führt von der Forch - Blümlisalp - nach Erlenbach.. Wanderleiter Sepp von Euw.



Dietikon, 1.März 2017 Anton Scheiwiller



NB: Das Photo zeigt die Teilnehmer bei der Halle 1. Weitere Bilder: www.d-online.ch