Quasi ein Heimspiel hatten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli am Fr. 21.10.2016, spielten sie doch an diesem Abend anlässlich der Premiere der Spielbühne 99, im gleichnamigen Quartier- und Tagungszentrum in Fahrweid-Weiningen.

Der Theaterverein Weiningen-Fahrweid/Spielbühne 99; gab eine Komödie in drei Akten unter dem Titel "IN FLAGRANTI DILETTANTI" zum Besten. Um was es bei dieser Komödie geht, sei an dieser Stelle nicht verraten, sind doch noch weitere Vorstellungen angesagt (entspr. Daten können der Tagespresse entnommen werden). Jedenfalls so viel, bei dieser Komödie geht es drunter und drüber, viel Action ist angesagt und die Lachmuskeln kommen nicht zu kurz. Die ausgefallenen Charakteren werden durch die Darsteller & Darstellerinnen meisterhaft interpretiert. Nach dem Dreiakter wurden die Akteure verdientermassen mit tosendem Applaus belohnt, nach dem bekannten Motto:"Applaus ist das Brot des Künstlers; der Künstlerin"!

Vor Beginn der Vorstellung, in der grossen Pause und im Anschluss an die Theateraufführung unterhielten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli jeweils das sichtlich gut gelaunte Publikum mit Schweizer Volksmusik. Die vorgetragenen Ländler, Walzer, Märsche und Polkas wurden jeweils mit herzhaftem Beifall verdankt und von den Musikanten gerne zur Kenntnis genommen.

von Andi Bichsel