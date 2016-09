Am Freitag dem 23.Sept.2016 eröffnete traditionsgemäss die "Linde" in Weiningen die kommende Metzgete-Saison. Eine gut gelaunte Gästeschar harrten der Dinge die da kommen sollten. Und sie wurden nicht enttäuscht, wartete doch ein breites , weitherum bekanntes Angebot,von Metzgete-Spezialitäten auf sie.Freundlicher, speditiver Service war wiederum Klasse 1A. Die gute Stimmung übertrug sich auch auf die Schwyzerörgeler "Föhrewäldli" aus der Fahrweid , die sich zwischenzeilich bereit gemacht hatten. Mit ihrer gekonnt vorgetragenen Schweizer Volksmusik erfreuten sie das Publikum. Herzlicher Applaus belohnte jeweils ihre vorgetragenen Ländler, Polkas Walzer und Märsche.

Im Verlaufe des Abends machten sie auf den 14. Oktober aufmerksam, denn an diesem Abend findet in der "Linde" wiederum die bekannte Musikstubete statt. Neumusikanten und "Neuzuhörer/innen" sind heute schon recht herzlich dazu eingeladen.

Andi Bichsel