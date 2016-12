Am 6.Dezember hatten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli aus der Fahrweid einen musikalischen Einsatz im Pflegezentrum Bombach in Zürich-Höngg. Schon frühzeitig fand sich eine grosse Anzahl von Zuhörer und Zuhörerinnen im erwähnten Pflegezentrum ein und harrten der Dinge die da kommen sollten.

Zuerst machte natürlich der Samichlaus mit Schmutzli seine Aufwartung. Mit einfühlsamen Worten erreichte er die gebannt lauschenden Bewohner und Bewohnerinnen. Allen konnte er ein dem Anlass entsprechendes Präsent überreichen - strahlende Augen und fröhliche Gesichter dankten es ihm.

Nachher ging es mit den Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli musikalisch weiter. Ihre gekonnt vorgetragenen Darbietungen fanden wohlwollende Anerkennung und wurden jeweils mit von Herzen kommendem Applaus verdankt. Weihnachtliche Lieder durften hier, zur Einstimmung auf die kommende Zeit, auch nicht fehlen. Und so leitete ein traditioneller Anlass besinnlich/musikalisch zum anstehenden Nachtessen über.