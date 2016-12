Seit 2003 sind von der Gemeinde Küttigen rund 12 Mio Franken in die Projektierung, Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Stock gesteckt worden. Nun steht die Schliessung der Oberstufe auf Stock zur Diskussion. Offenbar ist im Bildungsbereich eine langfristig verlässliche Schulraumplanung nicht möglich. Die Schülerinnen und Lehrerinnen der Primarschule Küttigen dürfen sich also auf freiwerdende Räume für Gruppenarbeiten, Raucher-Lehrerzimmer, Schulsozialarbeit, Archive, etc. freuen. Daneben hat das Baugewerbe von lukrativen Bauaufträgen profitiert.