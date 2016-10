Am Sonntagmorgen, 9. Oktober 2016, ist vor beim Bahnhof Muri einiges los: Hier treffen sich 60 Kinder sowie 12 Leiterinnen und Leiter, um gemeinsam eine spannende Woche im Rigi-Klösterli zu erleben. Ein kurzweiliges Quiz zum Lagerthema verkürzt die Wartezeiten während der Anreise. Bei der Rigi Station Fruttli steigen die Kinder und ein grosser Teil der Leiter aus, um dann ins Klösterli hochzuwandern. Die Küchencrew sowie die restlichen Leiter kümmern sich derweil oben um Ablad und Gepäcktransport sowie die Dekoration des Lagerhauses. Kurze Zeit später treffen schon die ersten Lagerteilnehmer ein, es werden die Zimmer bezogen, das Haus erkundet und erste Kontakte geknüpft. Gross ist die Freude, als dann um ca. 17.00 Uhr der erste Graupelschauer die Rigi verzuckert. Dieses Wetter führt dazu, dass zwei Ausserirdische im Esssaal notlanden: Sie lassen eine defekte Jukebox zurück und machen sich mit einem Mini-Ufo davon. Die Kinder suchen und finden eine Reparaturanleitung, und mit einigem an Bastelarbeiten gelingt es ihnen, den Mucksgenerator und damit die Jukebox kurzzeitig zu erwecken: Zwar erstrahlen die Lichter, aber leider macht sie noch keine Musik. Wir kommen nicht weiter und so werden in der Zeit bis zur Nachtruhe von den Leitern verschiedene Spiele angeboten.

Montag

Die Jukebox spielt überraschend das Lied „Astronaut“ von Sido/A. Burani, teilt dann aber blechern mit, dass die Batterien leer seien. Die Kinder werden heute als Astronauten geschult: Es beginnt mit einem Fitnesstraining draussen bei klarem und kühlem Herbstwetter. Weiter werden in Gruppen Astronautenhelme gebastelt und ein unterhaltsames Weltraumquiz gelöst. Nach dem Mittagessen werden in Gruppen verschiedene Planeten bereist: Hier können mit Geschicklichkeit und Wissen Sternenstaub und Mondsteine verdient werden, die Währung des Weltalls. Tatsächlich erscheinen die zwei Aliens gegen Abend nochmals, und mit Verhandlungsgeschick kann ein neues Kabel eingehandelt werden, welches die leeren Batterien der Jukebox aufladen soll. Zum Abendprogramm müssen sich die Kinder warm anziehen: Es geht nach draussen, wo die Kinder ausgestattet mit leuchtenden Bändeln im Dunkeln mit einem Leuchtfrisbee spielen dürfen. Wer will darf sogar einen kleinen geführten Spaziergang im Dunkeln machen.

Dienstag

Die Jukebox ist aufgeladen und spielt „Ghostbusters“. Damit wird der Geistertag eröffnet: An vier Posten (zwei drinnen, zwei draussen) werden gruppenweise über den ganzen Tag Spiele gemacht, Gespensterlichterketten und Geisterlichter aus Glas oder Dosen sowie Schiffe gebastelt, Wassergeister und Steingeister erweckt. Diese Aktivitäten werden nach dem Mittagessen fortgesetzt. Als es am Nachmittag noch zu schneien beginnt, gibt es für die Kinder fast kein Halten; der erste Schnee nach dem Sommer ist immer ein Ereignis und macht riesig Spass. Passend zum Wetter wird frisch gebackener Lebkuchen zum Zvieri offeriert. Nach dem Nachtessen geht es warm verpackt nochmals nach draussen, wo die Kinder nach einem kurzen Marsch zum verzauberten Teich gelangen. Der Weg ist dekoriert mit den wunderschönen Geisterlichterketten, deren sanftes Licht geheimnisvoll im frisch gefallenen Schnee reflektiert. Auf dem Teich dürfen die Kinder ihre mit Lichtern versehenen Boote an Schnüren fahren lassen, dann geht es auch schon wieder zurück zum Lagerhaus. Hier empfängt die Nachtschwärmer das warme Licht der Geisterlichter. In diesem passenden Ambiente bekommen die Kinder noch eine Gespenstergeschichte zu hören, welche aber wegen des einsetzenden starken Schneefalls ein wenig gekürzt wird. Bei warmem Tee wird nochmals drinnen gespielt.

Mittwoch

Der Morgen ist klar, schön und sehr kalt. Aus der Jukebox erklingt heute „Alperose“ von Polo Hofer, passend zum Heimattag. DieWanderung wird wetterbedingt so angeboten, dass ab Unterstetten eine Gruppe über den kürzeren Weg Richtung Kaltbad zurück zum Klösterli wandert, die andere Gruppe hoch zur Rigi Scheidegg. Hier dürfen die Kinder auf dem grossen Spielplatz herumtoben. Unsere Köchinnen Ursula und Luzia sind ohne Rastpause vorausmarschiert und haben den Grill angefeuert; so können feine Cervelats gegessen werden. Gleichzeitig kann einer kurzen Einführung ins Reich der Sagen gelauscht werden, sogar einer von der Rigi Scheidegg. Bevor allen zu kalt wird, wird der Rückweg ins Lagerhaus angetreten. Hier wird ein wärmendes Zvieri angeboten und anschliessend duschen alle Kinder.

Nach dem Nachtessen startet der von allen ersehnte Kinoabend (inkl. Popcornpause): Der animierte Film „Home“ sorgt bei Klein und Gross für viel Heiterkeit, passt er doch auch zu unseren Aliens.

Donnerstag

Mit dem Lied „Kuaté Leno Leno mahoté“, einem indianischen Mitmach und Mitsing-Lied wir der heutige mystische Tag eröffnet. Die Kinder fertigen in Gruppen Speckstein-Amulette, basteln Traumfänger, brauen sich selber einen Feuertrank und begleiten sich dazu mit Trommeln und Gesang. Beim vierten Posten – Karaoke – studieren die Kinder für den Abend einen Auftritt in der Gruppe ein. Jetzt wird es Zeit sich schick zu machen für den bunten Abend. Die Kinder erhalten nach Wunsch spezielle Frisuren, dürfen sich Klebetattoos aussuchen und sich schminken. Nach dem Nachtessen geht es los: Scherzfragen, Witze, Turnereien – und dann die Karaokevorstellungen der Gruppen - es ist einfach toll! Die Leiter ihrerseits geben als Überraschung ein Lied mit Sockentheater zum Besten.

In der hauseigenen Disco wird nach einem feinen Glace noch getanzt und gefeiert, und bei Spiel und Spass geht der Abend zu Ende.

Freitag

Im Anschluss an das Morgenessen wird gepackt. Nachdem auch der letzte Wanderschuh gefunden wird verlassen die Kinder und die meisten Leiter das Lagerhaus und machen sich auf den Weg zum Spielplatz ins Kaltbad.

Die übrigen Leiter und die Küchencrew räumen das Haus auf und verfrachten alles Gepäck für die Rückreise. Dann geht alles plötzlich schnell: Die Heimreise, die Vorfreude auf Zuhause, der Abschied - schon sind die Tage auf der Rigi wieder vorbei, es bleiben eine Menge schöner Eindrücke und Erlebnisse.

Das Lagerteam unter der Hauptleitung von Fabia Wey dankt allen Sponsoren herzlich für ihre Gaben, welche dem ganzen Lager eine wirklich schöne Woche beschert haben. Danke auch unserem Küchenteam für die leckeren Mahlzeiten, die laut Umfrage auch bei den Kindern sehr gut ankamen. Die vielen positiven Rückmeldungen der Kinder bestätigen, dass dieses Lager wieder ein voller Erfolg war.



