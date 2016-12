63 Wanderinnen und Wanderer sowie 2 Hunde standen am Mittwochmorgen, 23. November zur letzten ganztätigen Wanderung auf dem Bahnhof Killwangen bereit. Mit der S12 fuhr man nach Brugg zum Ausgangspunkt der Wanderung. Dort angekommen, marschierte man durch die Fussgängerzone hinunter zur Aare. Vor der Brücke, bog man links ab und wanderte auf schmalen verwinkelten Wegen flussaufwärts der Aare entlang. Die Aare, welche sich im Städtchen selbst, durch eine schmale Schlucht zwängt, wurde immer breiter und ruhiger und bald war man bei der Altenburg wo der Kanal des Kraftwerkes Wildegg-Brugg und der Altlauf der Aare zusammenfliessen. Nun wanderte man dem Altlauf der Aare entlang durch die Auenwälder mit einem schönen Ausblick auf die Schacheninsel. Nach dem Stundenhalt wechselte man über die Brücke auf das andere Flussufer und wanderte weiter Richtung Schinznach Dorf wo der Mittagshalt eingeplant war. Bevor man ins Dorf einmarschierte bestaunte man noch die riesigen Flächen der Gärtnerei Zulauf und die dazugehörende Dampfbahnanlage. Beim Restaurant Bären angekommen stieg man hinauf in den ersten Stock, wo im altehrwürdigen Saal das Mittagessen serviert wurde. Nach dem Essen, hielt Ruedi Kalt, Mitglied der Wanderleitung, einen Rückblick auf die vergangenen Wanderungen. Er stellte fest, dass der heutige Ausflug die 77 ganztägige Monatswanderung war und insgesamt, mit den Mittwochmorgenwanderungen, 363 Wanderungen stattgefunden haben. Nach dem obligaten Kaffee machte man sich wieder auf den Weg und marschierte der Aare entlang, vorbei am Zementwerk nach Wildegg. Hier stieg man in den Zug ein und liess sich zurück nach Spreitenbach fahren.

Wandergruppe Spreitenbach