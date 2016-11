Die Kirchgemeindeversammlung der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Rheinfelden – Magden – Olsberg gab grünes Licht für den Umbau des TREFFPUNKT‘s.

Wichtige Entscheidungen sorgten für eine äusserst gut besuchte Kirchgemeinde

Überdurchschnittlich zahlreich waren die Versammlungsteilnehmer, die am 16. November dem Projekt „Umbau und Renovation des TREFFPUNKT’s Rheinfelden“ grossmehrheitlich zustimmten und den Kredit von 1,2 Mio Franken sprachen. Der bauverantwortliche Kirchenpfleger Jobst Willers stellte der Versammlung das Umbauprojekt vor. Zukünftig sollen im TREFFPUNKT mit einer verbesserten Aussendämmung wesentliche Energieeinsparungen erzielt und damit gleichzeitig auch der Komfort erhöht werden. Die Innenausstattung wird hellere Räume und ein angenehmeres Klima haben. Mit der Sanierung erreichen wir eine Minderung von Bauschäden und nutzen zusätzlich die solare Wärmeeinstrahlung. Nach heutiger Planung werden der TREFFPUNKT und die anderen dazugehörenden Räumlichkeiten von anfangs Juni bis Ende August 2017 geschlossen sein.

Rechnung und Budget

Der Finanzchef Frank Senner stellte eine ausgeglichene Rechnung 2015 und das neue Budget 2017 vor. Die Versammlung stimmte den beiden Vorlagen nach kurzen Diskussionen grossmehrheitlich zu.

Die Kirchenpflege in neuer Zusammensetzung

Auf Grund von zwei Rücktritten drängten sich Änderungen in der Leitung der Kirchgemeinde auf. Zwei Kirchenpfleger waren in der laufenden vierjährigen Amtsperiode 2015 – 2018 zu ersetzen. Dank der weitsichtigen Planung und dem guten Beziehungsnetz des Präsidenten Thomas Büchler konnten zwei neue Vorstandsmitglieder gewonnen werden. Die beiden Neuen, Hans Steinrücken (Personal nebenamtliche Mitarbeiter) und Urs Vogel (Öffentlichkeitsarbeit) wurden ehrenvoll und einstimmig gewählt. Bereits im laufenden Jahr nahmen die zukünftigen Kirchenpfleger an den Sitzungen teil, um Einblick in die Organisation zu bekommen und sich auf ihre bevorstehenden Aufgaben einarbeiten zu können.

Frühförderung „Leiterli“ ein erfolgreiches soziales Engagement

Seit November 2015 besteht das Frühförderprogramm „Leiterli“, das grösstenteils von der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde finanziert wird. Der Projektleiter Kirchenpfleger Urs Genewein konnte ein erfolgreiches Angebot vorstellen, das wissenschaftlich betreut und ausgewertet wird. Mit der „Frühförderung „Leiterli“ richten wir uns gezielt an benachteiligte, bildungsferne und an finanzieller Not leidende Familien. Eltern mit Kindern, durch deren Verhältnisse eine soziale Vernetzung fehlt, können Förderungs- und Spielangebote benützen. Damit leistet die Römisch-Katholische Kirchgemeinde einen Beitrag zu einem interkulturellen und sozialen Austausch.

Rheinfelderin ist „höchst gewählte Katholikin“ des Kantons Aargau

Kirchenpflege-Präsident Thomas Büchler informierte die Versammlungsteilnehmer, dass unsere Pfarreikoordinatorin Linda Gaeta an der Synode der Römisch-Katholischen Landeskirche vom 9. November 2016 ehrenvoll zu deren Präsidentin und damit zur „höchsten gewählten Katholikin“ im Aargau aufgestiegen ist. Linda Gaeta wird während der Amtszeit 2017/2018 auf dem Präsidentenstuhl amten. Herzlichen Glückwunsch!

Verabschiedung von Emanuela Pelosi

Nach sechsjähriger Tätigkeit in der Kirchenpflege, tritt Emanuela Pelosi auf Ende dieses Jahres zurück. Emanuela Pelosi war verantwortlich für die Kommunikation nach innen und nach aussen, organisierte erfolgreich Anlässe zur Förderung der Gemeinsamkeit und den Mitarbeiteranlass. Zusätzlich war sie auch Stellvertreterin des Präsidenten. Durch ihre grosse soziale Ader, das kreative Engagement und die äusserst menschliche Ausstrahlung erklomm Emanuela Pelosi eine der obersten Sprossen auf der Beliebtheitsskala. Die Versammlung verabschiedete die verdiente Kirchenpflegerin mit grosser Dankbarkeit und einem starken Applaus.