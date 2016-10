Raclette-Plausch der Männerriege



Am Wochenende vom 15./16. Oktober 2016 lädt die Männerriege Eien-Kleindöttingen wieder zum traditionellen Raclette-Plausch in die Mehrzweckhalle Kleindöttingen ein.

Am Samstag ab 17 Uhr mit Tanz mit den «Coconuts» und am Sonntag ab 10.30 Uhr mit Musik von Ueli Moser, Kurt Schmid und Hans König. Die Kinder haben die Möglichkeit, gegen einen Unkostenbeitrag ein Steckenpferd zu basteln.

Neben Raclette und Speckbrettli gibt es leckere Kuchen und Torten der Landfrauen.

Die Männerriege hofft auf viele hungrige, gut gelaunte Gäste und wünscht dann allen «En Guete»!