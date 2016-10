Am Samstagmorgen machte sich die 35 Ehrendinger Guggenmusiker auf nach Bischofszell TG. Nach dem obligatorischen Zmorgestopp war man gerüstet für die Proben im Vereinszentrum Bleiche, welche um zehn Uhr anfingen. Vorerst probte man in verschiedenen Räumen nach Registern getrennt.

Auch nach dem Mittagessen wurde nicht schlappgemacht und bis zur Gesamtprobe am Abend war ein komplettes Medley von Grund auf einstudiert.

Die Mitglieder im Probejahr organisierten wie es sich gehört den Samstagabend und bei Montagsmaler, Bierflaschenparkour, Besenreiten und anderem Schabernack hatte jeder etwas zu lachen.

Am Sonntagmorgen wurde nochmals geprobt und am Mittag alles aufgeräumt. So kamen die Schluderis an diesem Wochenende der Fasnacht 2017 und dem 11.11. wieder ein Stück näher. Wer will darf sich gerne selber ein Bild vom Ergebnis des Probeweekends machen: wir spielen am 11.11. in Baden an der Fasnachtseröffnung (19:30 Uhr) und in Berikon an der Fasnachtseröffnungsparty (23:30 Uhr).



www.gipsbachschluderi.ch