Am Mittwochabend 23. November fand im Eingangsbereich der Regiobank in Biberist die Preisverleihung des Ballonwettbewerbs Kinderfest Biberist 2016 statt. Von den ca. 500 abgeschickten Ballonkarten kamen immerhin 80 retour, 20 davon kamen in die Ränge. Dieses Jahr hatten wir am Kinderfest schönstes Spätsommerwetter und wenig Wind, in der Höhe scheinbar ebenfalls. Die meisten Ballone flogen nur bis in die Region Bern, der Siegerballon jedoch schaffte es immerhin bis nach Schwarzsee. Die stolzen Gewinnerinnen und Gewinner konnten sich der Reihe nach einen attraktiven Preis aussuchen. Herzlichen Dank den Gewerbebetreibenden in Biberist, Lohn-Ammannsegg und Umgebung für das Sponsoren der tollen Preise.

Verein Kinderfest Biberist