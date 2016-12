Reisebericht des Kirchenchors Kirchdorf zum internationalen Gesangstreffen

Die Chorleiterin, Margret Sohn, reiste bereits 2012 mit dem coro sonoro zum Adventsingen in die goldene Stadt. Eine Veranstaltung, die seit 1999 ununterbrochen stattfindet. Auch dieses Jahr erhielt sie eine Einladung und der Kirchenchor liess sich begeistern.

Nach intensiver Vorbereitungsarbeit reiste am frühen Morgen des 25. November eine 35 köpfige Gruppe aus dem Siggenthal nach Prag. Mit von der Partie war auch der Organist Georg Masanz.

Viel Ungewisses erwartete die SängerInnen. Wie würde die Aufstellung möglichst rasch vonsatten gehen? Was war akustisch zu erwarten? Im Halbstundentakt folgte Chorvortrag auf Chorvortrag. In den Kirchen konnte somit keine Sing- und Stellprobe abgehalten werden. Flexibilität und rasches Reagieren waren gefordert. Für jeden Chor bedeutete das viel Spannung vor dem Auftritt und Entspannung nach dem Singen.

Mit zuversichtlichen Friedens- und Segensgesängen, weihnächtlichen Liedern aus den vier Sprachregionen der Schweiz und der anspruchsvollen 4-chörigen Fassung von „Luegid, vo Bärg und Tal“ wusste der Chor aus Kirchdorf das Publikum bei zwei Auftritten zu begeistern. Vor und nach „der Arbeit“ bestand die Möglichkeit, den Darbietungen von Chören aus Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Litauen, Österreich, Russland, Ungarn und einem weiteren Schweizer Chor aus dem Glarnerland zuzuhören. Auswendig Singende wurden bewundert. Klare, geschulte Stimmen erfreuten das Ohr. Zu bestaunen gab es die zum Teil speziellen Bekleidungen. Die ganz unterschiedlich gestalteten Programme boten Hör- und Sehgenuss. Gewiss gab jeder Chor sein bestes.

Ein besonderer Höhepunkt war das gemeinsame Singen aller an diesem Wochenende angereister Chöre am Schluss der Veranstaltung. Das erzeugte ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, welches sprachliche und sonstige Grenzen vergessen liess.

Mit Honsa Klotač stand dem Chor während der drei Tage ein junger, sehr kompetenter und sympathischer Begleiter zur Seite. Beim Unterwegs-Sein gab er Auskunft über die Sehenswürdigkeiten der Stadt, die Geschichte Tschechiens und vieles mehr. Nebst Singen und Zuhören blieb Zeit zur Pflege der Chorgemeinschaft, zum Einkehren in nette Cafés und Beizen sowie zum Einkaufen auf dem Weihnachtsmarkt oder in den reichlich vorhandenen Geschäften.

Müde, aber erfüllt mit einzigartigen Erlebnissen, kehrten die Kirchdorfer Sängerinnen und Sänger am späten Sonntagabend des 1. Adventwochenendes zurück in die Heimat.

Der Kirchenchor gestaltet Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit mit

Am 3. Adventsonntag, 11. Dezember, um 9.30 Uhr singt der Chor in der Kirche Kirchdorf.

Am Heiligabend ab 23.30 Uhr sind beim vormitternächtlichen Musizieren und in der Christmette u.a. Lieder aus dem Prager-Programm zu hören. Dieses Weihnachtsprogramm ist nochmals zu hören im Gottesdienst zu Epiphanie am 8. Januar 2017 in der katholischen Kirche Untersiggenthal.