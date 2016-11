18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften vergangene Woche stolz Ihr Zertifikat entgegennehmen. Im Lehrgang in Palliative Care vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Kanton Solothurn wurden sie auf diese schwierige Aufgabe vorbereitet.

Wir werden stetig älter und immer mehr Menschen leiden an chronisch verlaufenden und unheilbaren Krankheiten. Deshalb braucht es vermehrt Personen, die Menschen in der letzten Lebensphase betreuen. Mit dem Zertifikatslehrgang Passage SRK hat das Rote Kreuz für Interessierte eine Möglichkeit geschaffen, Grundlagenwissen in der Begleitung von Schwerkranken und deren Angehörigen zu vermitteln und sie für diese komplexe Aufgabe vorzubereiten.

Unter der professionellen Leitung von Manuela Hendry und anderen ausgewiesenen Fachpersonen wurden die 18 Teilnehmenden behutsam durch den achttägigen Lehrgang geführt. Eine erste Anwendung des theoretischen Basiswissens konnten sie in vier Praxiseinsätzen erleben.

„Der Lehrgang war eine runde Sache und hat dem Tod Farbe gegeben“ so eine Teilnehmerin in ihrer Auswertung. Auf die Frage ob und wie sie das erlernte Wissen nun anwenden werden meinten einige, dass sie die neu erworbenen Kompetenzen in der Pflege, Betreuung, Freiwilligenarbeit oder in der Familie einbringen können. Als Anschluss an den Zyklus haben die Teilnehmenden Gelegenheit, ihre Erfahrungen in der vom SRK Kanton Solothurn angebotenen Praxisberatung austauschen.

Informationen zum Lehrgang und detaillierte Unterlagen sind bei der SRK Regionalstelle Solothurn, Katharina Simonet erhältlich.

Telefon: 032 622 37 20 oder unter www.srk-solothurn.ch



Der Infoabend zum nächsten Lehrgang, der im August 2017 startet, findet am 8. Juni 2017 um 19.30 Uhr im SRK Kurslokal, Dornacherplatz 3 in Solothurn statt.