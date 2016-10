Wie Mitte April 2016 in den Medien bereits mitgeteilt, heisst das diesjährige Stück, welches gespielt wird: «Holzers Peepshow». Es ist eine Komödie in fünf Akten von Markus Köbeli unter der Regie von Ueli Hirzel. Nach einer kurzen Pause in den Herbstferien wird nun wieder fleissig zweimal pro Woche geprobt. Bis zur ersten Aufführung vergehen gerade noch fünf Wochen in welchen das Stück bis zur Perfektion eingeübt werden muss. Hier eine kleine Vorschau auf das Stück: Der Bauernfamilie Holzer geht es finanziell nicht gut: Die Landwirtschaft rentiert nicht mehr, im Stall befindet sich eine einzige Kuh und durch die Automatisierung der Skilifte geht ein Nebenverdienst verloren. So entschliesst sich die Familie – einschliesslich des Grossvaters – den Touristen das wahre und unverfälschte Leben auf dem Lande zu bieten. Sie richten eine Peepshow ein und lassen sich den Blick in die gute Stube und ihre heile Welt bezahlen. Hier nochmals zur Erinnerung die Daten, an welchen das Theater aufgeführt wird: Am ersten Wochenende vom 2./3. und 4. Dezember am Freitagabend, Samstagabend und Sonntagnachmittag. Am zweiten Wochenende vom 9./10. und 11. Dezember am Freitagabend, Samstagabend und am Sonntagnachmittag die traditionelle Seniorenvorstellung. Im Rahmen des Jubiläums «60 Jahre Theatergesellschaft» wird es eine neue, festliche Bestuhlung geben. Die Besucher sitzen zu viert an kleinen Tischchen und haben zuerst ein festliches Ambiente zum Nachtessen und nachher einen optimalen Blick auf die Bühne. Und als Tüpfelchen auf dem i ist vorgesehen, an den Aufführungen auch ein «ausgesuchtes» Menu zu präsentieren. Im Programmheft, welches anfangs November in die Haushalte verteilt wird, können Sie dann mehr über das kulinarische Angebot erfahren. Die Mitglieder der Theatergesellschaft freuen sich auf die Theaterwochenende 2016 und heissen Sie bereits jetzt herzlich willkommen.

