Am Spätnachmittag dieses 1. Januars liess sich eine grosse Neujahrsgemeinde in die reformierte Kirche Seon zur Vesper rufen. Diese wurde in der stimmungsvoll geschmückten, warm erleuchteten Kirche zu einem verheissungsvollen Gottesdienst mit Taufe, in dem sich das kleine, bald jährige Taufkind Emely sichtbar so wohl fühlte wie seine Urgrosseltern, Grosseltern und die junge Familie.

Mit Alphornklängen und am Klavier begleitete Marc Urech die Gemeinde einfühlsam durch die Feierstunde, zwischendurch unterstützt von Markus Thut auf der Gitarre und Seraina Schmid, Gesang.

Mit fröhlichen Alphornklängen wurde der erste Gottesdienst im neuen Jahr eröffnet. Pfarrer Hans Maurer begrüsste die Gemeinde mit dem Jesuswort: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben". Nun stand zuerst das Taufkind im Mittelpunkt. Mit der feierlichen Taufe wurde Emely in die Gemeinde aufgenommen.

Pfarrer Hans Maurer legte seiner ermutigenden Neujahrspredigt die Jahreslosung 2017 zu Grunde: Gott spricht: "Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch." Vom Kopf ins Herz können wir uns von Jesus Christus Frieden schenken lassen. Die junge Ad hoc - Band nahm die Predigtgedanken mit Lobpreis-liedern zur Ehre Gottes auf, auch die Gemeinde stimmte ein. Nach dem Segenslied und dem wunderschönen Ausgangsspiel des Alphorns konnten die Gottesdienst-besucher als Weggeleit durch das neue Jahr eine Spruchkarte mit einem persönlichen Bibelwort ziehen.

Um die von unserm Sigristen Max Frischknecht festlich geschmückte Mitte des Kirchgemeindehaus - Saales traf sich die Gemeinde zum Anstossen und zum Geniessen der feinen Apérohäppchen, die Rosmarie Bolliger äusserst kreativ vorbereitet hatte.

Wir danken allen herzlich, die zum Gelingen dieses frohen, gemeinsamen Jahresauftaktes beigetragen haben.