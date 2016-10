NACKTE FRAUEN LEBEN LÄNGER!

AKT? TABU!

Ausstellung "Körperlandschaften - Erotische Kunst" in der Galerie Perla in Dulliken, vom Samstag, 5. November bis Freitag 23. Dezember 2016.

Der künstlerische Akt hat bis heute nicht an Brisanz und Aktualität verloren und auf Künstler aller Kunstgattungen stets eine grosse Anziehungskraft ausgeübt. Immer wieder gelingt es Kunstschaffenden, den menschlichen Körper in neuer Sichtweise darzustellen. Bis heute lotsen Künstler die Grenzen des sogenannten moralisch und ästhetisch "Erlaubten" in einer enttabuisierten westlichen Gesellschaft aus, in der zwischenzeitlich sexuelle und pornografische Abbildungen in den Medien allgegenwärtig sind. Der Akt gehört zu den wandlungsfähigsten Themen in der Kunst. Die Darstellung des menschlichen Körpers war selten objektiv, sondern spiegelte immer die kulturellen und religiösen Einstellungen der jeweiligen Zeit wider.

Die Griechen der Antike sahen im Akt die Summe menschlicher Schönheit und Bestrebungen. Mit dem Ende der griechischen Welt kam jedoch die christliche Vorstellung vom Menschen als dem in Sünde empfangenen und geborenen Sohn Adams auf. Sie fand in der künstlerischen Darstellung der menschlichen Figur durch einen neuen Grad von Scham und Befangenheit Ausdruck.

Der Aufstieg aus diesem Abgrund der Selbstabwertung begann mit der Wiederentdeckung der griechisch-römischen Literatur und Kunst in der Renaissance. Wiederum wurde der Akt zum Prüfstein der Kunst. Ein Beispiel bildet Botticelli's "Venus", die ihre eigene Schönheit bejubelte. Leider war die Reaktion, auf diesen neuen Liberalismus, Furcht und religiöser Fanatismus, und viele Künstler, darunter auch Botticelli, verbrannten 1497 in Florenz ihre Werke auf dem Scheiterhaufen der Eitelkeit. Die obersten Schichten dieses Scheiterhaufens waren Gemälde und Zeichnungen schöner Frauen vorbehalten. Die Repression war allerdings kurzlebig und die gebildeten Venezianer waren bereitwillige Schutzherren für den jungen Tizian, dessen üppige Aktgemälde an den Höfen nördlich der Alpen begeistert kopiert wurden, wo die Allegorien von Rubens die Früchte irdischer Macht widerspiegelten. Heute identifizieren wir uns wohl eher mit den einfachen Frauen auf Rembrandts Gemälden.

In Frankreich war der Akt anderthalb Jahrhunderte lang frivoles Spielzeug des Adels. Mit dem Zusammenbruch der Hoffnungen und Ideale der Republik wurde der weibliche Akt in den Historiengemälden von Delacroix und seinen Zeitgenossen zum glücklichen Opfer romantischer Phantasien. Die Aktdarstellung in "Frühstück im Grünen" von Eduard Manet löste einen gesellschaftlichen Skandal aus. Die Aufregung ging weniger von der Figur selbst aus, als von dem Kontext in dem sie gezeigt wurde - beim Picknick mit einer Gruppe vollständig bekleideter Männer.

Das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhundert brachte mit den Schöpfungen von Degas, Gauguin, Toulouse-Lautrec und Rodin einige der schönsten Aktkunstwerke hervor. Heute kehrt das Interesse für gegenständliche Kunst zurück, und sehr viele Künstler finden in der Aktmalerei eine Quelle der Inspiration.



JIMMI RENÉ BRÜNGGER

Jimmi René Brüngger, geb.1960 in Winterthur, hat seine Wurzeln im Zürcher -Oberland und lebt seit 1980 im Kanton Aargau. Sein Traum war es schon immer Fotograf zu werden und parallel dazu hat er schon als Kind immer gerne gezeichnet und in der Schule an den Zeichenwettbewerben mit Hingabe teilgenommen. Seine Kreationen haben dann oft den 1. Preis erhalten.

Ca. 1985 hat er sich dann mehr und mehr der Ölmalerei verschrieben. Ab da lag sein Schaffen, bezogen auf die Kunstrichtung und Bildinhalte zwischen klassischem Akt und der bekannten Pin-Up-Kunst, welche ihren Höhepunkt in den 1950ger-Jahren hatte. Die Liebe zu Form, Farbe und einer erotischen Ausstrahlung war dazu sein Antrieb.

Seit 2005 ist er selbstständiger Fotograf und widmet sich vorwiegend der People-Fotografie. Er ist Inhaber der Modelagentur www.modelsworld.ch. Malen tut er gerne hin und wieder auch auf Kundenbestellungen hin. Er lebt und arbeitet aktuell in Schinznach Dorf, wo sich auch sein Fotostudio befindet.

Seine Motivation schöpft er daraus:

„Gott hat den menschlichen Körper perfekt erschaffen und ihm damit auch die erotisierende Wirkung beim Betrachten einer nackten Gestalt mitgegeben. Ein Abbild davon ist also demnach nur, das Bestreben des Künstlers, diese perfekte Schöpfung Gottes zu versinnbildlichen und darzustellen! Damit das Auge des Betrachters sich erfreue und er daran erinnert wird, dem Werke Gottes mit Respekt zu begegnen!“



TANER BATUR

Der Künstler ist im Jahr 1978 in Istanbul geboren und lebte bis 2003 mit seinen Eltern dort.

Die Kunstmalerei war schon immer sein Hobby und seine grosse Leidenschaft.

1994 bis 1997 besuchte er das Gymnasium Kunsthochschule in Istanbul und hat dieses erfolgreich abgeschlossen. Von 1998 - 2000 besuchte er die Universität. Die Malerei, sein Hobby, verwandelte er zum Verdienst um. Dies geschah zwischen 2000 - 2003 in Antalya. Er hatte die Gelegenheit zum Porträtieren der Hotelgäste, natürlich auf Bestellung. Im Jahr 2004 zog er in die Schweiz und heiratete seine Frau. Zurzeit arbeitet er als Möbelmonteur, doch seine Leidenschaft ist und bleibt das Kunstmalen.



GORAN KNEZEVIC

Der Vater von Goran Knezevic, welcher Franjo zum Vornamen hiess, erlernte seinen Beruf als Metallbauer während des zweiten Weltkrieges im damaligen zweitgrössten Stahlwerk Europas, in Zenica (BiH). Sein Lehrmeister, war ein Gefangener und wurde rund um die Uhr von schwerbewaffneten Sicherheitskräften überwacht. Er war ein sehr erfahrener Lehrmeister und konnte Franjo in kürzester Zeit viel Wissen überbringen. Franjo machte sich mit der Zeit selbstständig und arbeitete, um sich und seine Familie über Wasser halten zu können. Bereits mit fünf Jahren ging Goran mit Franjo zur Arbeit um seinem Vater behilflich zu sein und entdecke schnell seinen Traumberuf. Bereits als Kleinkind hantierte Goran mit Stahl, wodurch er rasch enorme Erfahrungen im Metallbau machen konnte. Goran reiste in den frühen 80er Jahren in die Schweiz nach Luzern und arbeitete selbstständig. Dank seinen vielen Ideen und seinem Können, wurde er 2008 Mitglied von der kroatischen Gesellschaft bildender Künstler. Er besitzt ein Künstlerzertifikat, welches weltweit anerkannt ist. Seine Arbeiten befinden sich an diversen Orten weltweit, wie z.B in Las Vegas, Hollywood, London und in vielen anderen Städten.



KATICA MARINIC

Die gebürtige Kroatin kam im Alter von 19 Jahren in die Schweiz, welche heute ihre zweite Heimat geworden ist. Während ihrer Schulzeit hat sie sich stets mit Journalismus und dem Schreiben von Gedichten befasst. Lange Zeit war sie Hausfrau, Mutter und Pflegefachfrau. Für kreatives Schaffen war wenig Zeit vorhanden. Während eines schwierigen Lebensabschnittes fing sie mit kreativen Tätigkeiten an und seit nun mehr als fünf Jahren ist der Pinsel ihr täglicher Begleiter.

Seitdem sind viele Kunstwerke entstanden und bereits an verschiedenen Orten ausgestellt worden. Ihr grösster Wunsch war schon immer ein eigenes Atelier zu besitzen und im April 2016 konnte sie ihren Wunsch, trotz schwierigen Umständen, endlich umsetzen. Heute ist das "Atelier Perla" ihre Glücksoase, in welchem sie ihre Kreativität umsetzen kann und sie ihre Balance wieder findet. In ihrem Kunstatelier ist jeder Künstler willkommen und kann sich wohlfühlen.

In die kommende Vernissage hat sie sehr viel Liebe zum Detail, Energie und Kreativität investiert und freut sich schon auf den Event. Neben ihren Qualitäten als Malerin ist sie gleichzeitig noch die Promotorin, Organisatorin, Galeristin und ausstellende Künstlerin.



GINO DI GRAZIA

Ich bin der Verfasser dieser Artikels und nehme auch als Künstler an der Ausstellung teil.

Ich bin 58 Jahre alt und im sonnigen Süditalien verbrachte ich meine ersten Lebensjahre, bevor ich im Jahr 1968 heimlich in die Schweiz kam. Mein Vater arbeitete hier als Hilfsarbeiter-Saisonnier im Gleisbau.

Nach einiger Zeit als verstecktes Kind, konnte ich in einem Internat im Kt. Tessin den obligatorischen Schulbesuch beenden.

In meinem ersten Beruf als Buchdrucker hatte ich viel mit Papier und Farbe zu tun. Als die modernen Technologien mein einst sehr angesehener Beruf überflüssig machte, musste ich mich neu orientieren und arbeitete unter Anderem auch als uniformierter Postangestellter bei der damaligen PTT. Auf die Anlieferungstafeln der Postwagen, beim Beschriften der Destinationen, zeichnete ich auch einige Frauenfiguren als Schmuckdekorationen darauf. Die Figuren gelangten mir so gut, dass ich somit meine alte Liebe zum Zeichnen wiederentdeckte und seitdem liebevoll pflege.

Autodidaktisch setzte ich mich mit dem Thema der Akt- und Porträtmalerei auseinander und seither kreiere ich Bilder, meistens inspiriert an der weiblichen Schönheit. Für mich ist die Frau das perfekte Wesen, welches Gott auf dieser Erde schuf.

Was bei allen meiner Werke gleichbleibt ist, dass es sich vor allem um Frauen-Akte handelt. Mal am Strand, mal unter einem Wasserfall, aber immer handelt es sich um eine einzelne Frauenfigur, integriert in einer verzauberten Landschaft. Ich will die Hektik und Katastrophenberichte der heutigen Zeit, die uns überfluten, vergessen lassen und uns für kurze Zeit in eine paradiesische Welt verzaubern. Ich bin der Meinung, dass die Aufgabe eines Künstlers darin besteht, alles Schöne, was Gott auf dieser Welt erschaffen hat, mit herkömmlichen Malutensilien einzufangen und den Mitmenschen wieder näherzubringen. Der modernen Kunstszene gehöre ich nicht an und ihr anzugehören strebe ich auch nicht an. Einem bestimmten Kunststil habe ich mich nie verschrieben. Das Spektrum meiner gezeigten Arbeiten reicht von Bleistiftzeichnungen über Pastell-und Farbstift-Zeichnungen, zu Oel- und Acrylbilder. Meine Werke sind auch eine Botschaft und quasi eine Protest-Aktion an die Kunstwelt, welche sich immer mehr von einem Thema trennt: die Schönheit der Frau und das klassische Kunsthandwerk (das Zeichnen und die Ölmalerei).

<<<<<<<<<<<<<*>>>>>>>>>>>>>>>

