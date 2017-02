«Mit dem Knie, lieber Hans...»

Liederabend von 4313kultur mit «ManneXang vo Möhlin». Fullhaus am 10.2.17 in der Aula Bezirksschule, davon 80% weiblich. 12 gestandene Männer trugen Gassenhauer von Mani Matter bis zurück in die 20er Jahre vor: ‚D’Psyche vo dr Frou’, ‚Lass mich dein Badewasser schlürfen’, ‚Was machst du mit dem Knie lieber Hans’, ‚Ich brech’ die Herzen der stolzen Frau’n (Solo Otmar Boner). Eingängige Melodien gekonnt arrangiert für den 12köpfigen Männerchor und Klavierbegleitung durch den Chorleiter Mathias Heep. Trotz der Sprachbarrieren zwischen ‚Bärndütsch’, aargauer und solothurner Mundart und ‚Hochdeutsch’ gab es keine Sprachverwirrungen und das Publikum summte vielfach mit, die altbekannten Reime wurden mit gutmütigen Lachern quittiert. Mani Matter hat vor 47 Jahren in dieser Aula seine Lieder vorgetragen, auch damals war die Aula vollbesetzt.

‚s’Zündhölzli’ (Mani Matter) motivierte Bruno Weber zu einem Zwischentext mit Bezug zu den ‚Zeuslern’ in der Politik welche zur Zeit die Welt verunsichern. Mani Matters Lieder sind nicht nur lustig!

Benadette Schmidlin begleitet sensibel die Männerstimmen und verlieh dem Chor eine sichere Basis. Begleitung und Dirigent harmonierten perfekt.

Perfekt auch der Vortrag von ‚Eskapaden eines Gassenhauers’ (Karl Hermann Pilleney) durch die Pianistinnen Bernadette und Kathrin Schmidlin, immer mit einem Lachen im Gesicht, Mutter und Tochter ein eingespieltes Team auf den schwarzen und weissen Tasten.

Unterhaltsame zwei Stunden für ein dankbares Publikum welches nicht mit Applaus sparte und zum Schluss ‚Dr Eskimo’ mitgesungen hat: ‚är het dank am radio, fröid ar musig übercho’. Diese Freude an der Musik summte noch lange nach dem Schluss des Konzerts in den Herzen der Besucher. (as)