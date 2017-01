Männerchor Rheinfelden, 87. Bummel, 2. Bözerbummel

Am Samstag, 07. Januar fand der traditionelle Bözer (alt Elfinger-) Bummel statt, bewährte neue Route, bewährtes Glück. Somit hat der Männerchor die „neue Saison 2017“ gut gestartet. Die Route von Herznach-Post ins Rössli nach Zeihen mit herrlichem Zwischenhalt und der Weitermarsch zu Pfister’s auf den Lindenhof 2 in Bözen, konnten wir diesmal durch die schöne und diesmal schneebedeckte Landschaft bei -4°C. durchführen. Neben dem herrlichen z’Nacht auf dem Lindenhof 2 in Bözen erfuhren wir von Werni Pfister viel über den Bauernbetrieb heute, da er dies so interessant gestaltete, kamen auch entsprechend viele Fragen. Anschliessend Fackeln anzünden, „Hymne an die Nacht“ vor dem Hof, viel fröhlicher Gesang unter kundiger Leitung unseres Vizedirigenten Sepp Mietrup an allen Haltestellen, dann Abmarsch nach Bözen zum letzten Halt im Pöschtli Bözen. Auch dort, herrliche Tranksame und viele Lieder. In einem Zeitungsartikel von 1978 entnehmen wir, dass tatsächlich der erste Bummel 1930 stattgefunden hat. Schon damals wurde das mittlerweile als „Elfinger-Lied“ bekannte Männerchorstück gesungen. Wir sind glücklich, dass dem Wunsch von 1978 „… dass der zur

Tradition gewordene Bummel fernerhin blühen und gedeihen möge“ in so toller Art aufrecht erhalten werden kann. Ueli Brändli holte uns dann mit seinem Poschti vom Restaurant Post Bözen ab nach Frick, dann mit dem Zug zurück nach Rheinfelden. Der 88. Bummel wird am 6. Januar 2018, Rheinfelden Bahnhof SBB ab 14.25 stattfinden. Gäste sind stets willkommen. Nun beginnen wir wieder wie jeden Dienstag um 20.00 Uhr im Mädchenschulhaus unsere Proben mit unserer ausgezeichneten Dirigentin Monika Sturm-Schmid. Allen die mitgemacht haben herzlichen Dank, gerne kann man an einem Dienstag in einer Probe schnuppern, unsere Homepage: www.mc-rheinfelden.ch



Urs Jost