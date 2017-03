Einmal mehr durfte die Lungenliga Aargau Region Freiamt am Reusslauf in Bremgarten ihr Zelt aufstellen und auf ihre Dienstleistungen hinweisen. Sie dankt auf diesem Weg den Organisatoren unter der Leitung von Stephan Gut ganz herzlich für dieses willkommene Gastrecht, welches bereits zum Gewohnheitsrecht geworden ist. Sie weiss diese grosszügige Geste sehr zu schätzen. Dafür verwöhnte sie die Läuferinnen und Läufer mit einer stärkenden und wärmenden Bouillon. Aus purer Freude am Laufen gingen Angestellte und Freiwillig Mitarbeitende der Lungenliga gleich selber an den Start. Sie motivierten sich gegenseitig zur Höchstleistung und genossen gleichzeitig die wunderschöne Reusslandschaft im Frühlingserwachen. Ein nachhaltiges Erlebnis!