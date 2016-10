LEWA Herbststand mit vielen Neuheiten auf dem Neumarktplatz Brugg

Am 21. Oktober 2016 findet von 08.00 -19.00 Uhr der traditionelle Herbststand der Freunde LEWA‘s in der Schweiz auf dem Neumarktplatz, Brugg statt. Das Hilfswerk LEWA ist in Brugg durch einige Familien und treue Helfer stark verwurzelt. Frau Monika Villiger konnte sich in diesem Herbst wieder ein frisches Bild von den Kliniken und Schulen machen. Am Stand können wieder neue Zier- und Gebrauchsgegenstände aus afrikanischer Handarbeit bestaunt und erworben werden. Auch der beliebte LEWA Kalender wird druckfrisch am Markt aufliegen.

Das LEWA Team freut sich auf regen Besuch.