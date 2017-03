Haus Eigenamt Lupfig

Wir können den Bericht und die Kommentare zum Haus Eigenamt nur bestätigen.

Unsere Mutter wohnte bis im Juni 2016 auf der Station Schwalbennest. Hat sie am Mittag geschlafen, kam es mehrmals vor, dass niemand mehr an ihr Mittagessen dachte und es einfach vergessen ging. Die Pflege war mehr als dürftig, Haare waschen, Zähne putzen, Nägel schneiden, sowie die ganze Körperpflege wurden oft vernachlässigt. Als unsere Mutter an einem Montagabend stürzte und der Heimarzt am Dienstagabend, nachdem unsere Mutter ein Horrortag hinter sich hatte, richtig einen Oberschenkelhalsbruch vermutete , wurde erst am Mittwochmorgen eine Ambulanz angefordert. Eine Pflegerin erklärte uns, dass das Personal so reduziert wurde, dass sie nicht mehr nur für die nötigste Pflege garantieren könnten. Weder Die Heimleitung, noch der Vorstand oder der Kanton haben uns erst genommen. Als wir uns auch über Zustände von anderen Bewohnern beschwerten, wurden wir zurech gewiesen, es sei nicht unsere Angelegenheit, was ja auch stimmte. Aber diesen Zustand zwei bis viel mal pro Woche ansehen zu müssen, hat uns oft den Schlaf geraubt.

Ursula Huber und Brigitt Karli