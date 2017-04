Dieses Mal am Montag, 3. April 2017, ging es mit der „Wandergruppe Evangelisch-Reformierte Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf“ ins Schwarzbubenland, welches bekanntlich zum Kanton Solothurn gehört. Also um 12.41 Uhr war die Abfahrt vom Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf mit der S 3 direkt nach Dornach. Und von dort dann mit dem Bus Nr. 67 nach Gempen. Dann auf einem schönen Weg in die Richtung nach Liestal. In Wirklichkeit ging es dann nicht nach Liestal, sondern dem Waldrand entlang in eine andere Richtung, nämlich Büren. Und so konnte man auch beim Wandern oberhalb der Ortschaften von Nuglar und St. Pantaleon auch schon die Kirschblüten bestaunen. Und das bei schönem Wetter. Die Sonne schien zur Freude von uns allen. Und am Schluss von der Wanderung das verdiente Zvieri im Restaurant Traube in Büren. Dies alles gut organisiert wie immer durch den Wanderleiter Theo Haug. Und mit dem Postautobus dann wieder zurück zum Wohnort. Und die nächste Wanderung wäre am 8. Mai. Man sagt auch im Volksmund im Wonnemonat Mai.