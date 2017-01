Schnell ist ein Jahr vorbei, somit schon wieder das Neue Jahr. Und wie alle Jahre, so trifft sich die Wandergruppe Evangelisch Reformierte Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf beim Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf zu einer gemeinsamen Wanderung. Betreffend Wetter im Januar, sicher ist man nie. Also organisierte der Reiseleiter Theo Haug eine Wanderung, wo die Wege nicht zu rutschig waren, dann es auch nicht exrtrem aufwärts oder abwärts ging. Und wenn Engel reisen, so heisst ein Sprichwort, dann ist da Wetter schön. So ist es halbwegs auch gewesen. Also starteten 37 Personen die Wanderung. Um 13.14 Uhr mit dem Zug nach Liestal, dann mit dem Bus nach Lupsingen. Und von dort aus schön dem Orisbach entlang bis nach Liestal. Das Zvieri wurde eingenommen im Café „Mühleisen“ beim Törli. Nach dem Zvieri dann gemeinsam mit dem Bus die Heimreise (Frenkendorf/Füllinsdorf).