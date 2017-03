Am Sonntag, 2. April, kann am Juraweg 1 in Rombach-Küttigen Agnes Mathis ihren 90. Geburtstag feiern. Die Jubilarin war über viele Jahre mit Herzblut im Gastgewerbe tätig, so im Restaurant Ratsstube und im "Mürset" in Aarau. Ihr Bruder, ihre Tochter und zahlreiche ehemalige Stammgäste gratulieren Agnes Mathis herzlich zu runden Geburtstag und wünschen für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und noch viele schöne Stunden.