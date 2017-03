Liebe Mame



Kaum zu glauben, am 5.Mai darfst du deinen 95. Geburtstag feiern. Nicht nur, dass du noch in deiner Wohnung die tagtäglichen Arbeiten selbständig erledigst, sondern dich auch noch um das politische, sportliche und kulturelle Leben stark interessierst. Auch pflegst du aktiv deinen Freundeskreis und kümmerst dich um Menschen welchen es nicht so gut geht. Super!



Wir gratulieren dir zu diesem speziellen Tag und wünschen dir im neuen Lebensjahr, gute Gesundheit und viele frohen Stunden!



Deine ganze Familie und deine Freundinnen und Freunde