Lieber Heinz,



nach 43 Jahren im Dienst der Kehrrichtverbrennungsanlage Limmattal in Dietikon hast Du am 30. Dezember 2016 Deinen letzten Arbeitstag und gehst in den sogenannten (aber Wohlverdienten) Ruhestand. Du hast alle Veränderungen, Um- und Neubauten durchgestanden und mitgetragen. Du hast schöne, lustige und leider auch tragische Momente miterlebt. So manche Geschichte und Anekdote hast Du uns erzählt und wir durften bis zu Deinem letzten Arbeitstag von Deinem grossen Erfahrungsschatz profitieren.



Für Deine Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit möchten wir uns bei Dir von ganzem Herzen bedanken. Wir verlieren wohl einen Arbeitskollegen, behalten aber einen guten Freund.



Für Dich beginnt mit dem Neuen Jahr auch ein neuer Lebensabschnitt. Dafür wünschen wir Dir und Deiner Familie alles Gute, Glück, Zufriedenheit und weiterhin gute Gesundheit.



Auf Wiedersehen Heinz!



Deine Kolleginnen und Kollegen der KVA und ARA Limmattal