Liebi Theres und liebä Kari

Auf 50 Jahre Eheglück,

schaut ihr beide jetzt zurück.

Ihr habt in eurem Leben

so viel uns schon gegeben.

Für all die Mühe, die ihr euch macht,

sei hier mit Dank euch dargebracht.

Es möge für euch im weiteren Leben

noch viel Freude und Gesundheit geben.





Vo Härze alles Liebi zum 50igschte Hochziitstag

und no velli schöni gmeinsami Johr!

Ivo und Oliver mit de ganze Familiä