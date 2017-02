Wann: Freitag, 3. März 2017 um 19.30

Wo: Waldhütte Muntel, Wettingen

Traktanden:

1. Begrüssung

2. Zirkulieren des Protokolls der GV 2016

3. Jahresbericht des Präsidenten

4. Jahresbericht des TK-Präsidenten

5. Kassa- und Revisionsbericht 2016

6. Festlegung der Mitgliederbeiträge 2018

7. Budget 2017

8. Wahlen

9. Anträge

10. Verschiedenes

11. Genehmigung des Protokolls der GV 2016

12. Ehrungen

Allfällige Anträge müssen bis zum 13. Januar 2017 schriftlich beim Sekretariat eingetroffen

sein.

Anschliessend an die GV seid Ihr auch dieses Jahr wieder herzlich zum gemeinsamen Nachtessen

eingeladen.

Anmeldung (Mitglieder ab Jahrgang 2001): bis spätestens 17. Februar 2017 via Homepage oder

per E-Mail, schriftlich oder telefonisch ans Sekretariat.

Damit wir auch möglichst viele Senioren an der GV begrüssen können, beabsichtigen wir einen

Fahr-/ Shutteldienst zu organisieren. Alle Interessierten melden sich bitte beim Sekretariat.



Judoclub Baden-Wettingen

Der Vorstand