Zur 154. Generalversammlung konnte der Präsident Werner Werren 32 aktive Sängerinnen und Sänger, 4 passive Ehrenmitglieder sowie 1 Gast begrüssen.

2016 fanden insgesamt 60 Anlässe statt.

Die amtierenden Vorstandsmitglieder stellten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung: Werner Werren, Präsident; Monika Burki, Vizepräsidentin; Marianne Ayele, Kassierin; Edith Ward, Aktuarin; Melitta Balmer, Absenzenkontrolleurin; André Bläsi, Bibliothekar; Theo Kaiser, Beisitzer und Fähnrich und Maija Breiksa, Dirigentin.

Musikkommission: Lis Chiozza, André Bläsi (neu), Vreni Reinhart und Peter Rudolf von Rohr. Rechnungsrevision: Edith Ursprung, Kathrin Beer und Rosmarie Scheurer (neu).

Hedwig Lang darf auf 40 Jahre Sängertätigkeit im Gemischten Chor Biberist zurückblicken. Dazu wird ihr anlässlich eines Besuches recht herzlich gratuliert und ein Geschenk überreicht. 23 Sängerinnen und Sänger wurden für ihren fleissigen Proben- und Aufführungsbesuch ausgezeichnet.

Leider mussten die Chormitglieder im vergangenen Jahr von 3 Ehrenmitgliedern Abschied nehmen.

Die Spende der diesjährigen Tellersammlung ging an „DAS ANDERE LAGER“, Solothurn.

„Klangvoll durch Europa“ war das Motto des Konzertes, welches im letzten September zusammen mit dem Gemischten Chor Matzendorf in den Kirchen Biberist und Matzendorf aufgeführt wurde. Die Lieder in vielen Sprachen verlangten von den Sängern Konzentration und Flexibilität. Die Begeisterung der Zuhörer rechtfertigte jedoch die Mühe und die Mitwirkenden waren glücklich über die gelungenen Darbietungen. Herzlichen Dank an die beiden Dirigentinnen Maija Breiksa und Susanne Tadge.

Der Chor probt jeweils am Dienstag von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen.

Gemischter Chor Biberist: Edith Ward