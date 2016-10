Gemeinschaftsausstellung der Gruppe „druckstock“

„druckstock“ ist der richtige Name für die Gruppe, das betonte Dr. Stephan Fischli als Vernissageredner. Er war früher selber Mitglied der Gruppe und konnte deshalb in seiner kurzen Einführung auf die wichtigen geschichtlichen, handwerklichen und grafischen Aspekte des Holzdrucks eingehen. Alle 101 Werke der 11 KünstlerInnen, die im NäijereHuus in Hersiwil zu sehen sind, entstanden mit diesem alten Verfahren: Ein Holzbrett in der gewählten Form und Grösse, mit einer vorgegebenen Maserierung, die man nutzen oder unterdrücken kann, ist den Grundstock für die weitere Bearbeitung; dazu die Schnitzmesser, die Druckfarben und das Wissen, dass „verloren“ ist, was weggeschnitten wurde. Ein Stempel entsteht – und damit die Möglichkeit der Vervielfältigung, eigentlich schwarz-weiss, aber auch alle Möglichkeiten einer neuen Farbgebung, des Verschiebens und Drehens stehen den Künstlerinnen offen.

Martin Thönen (Atelierleiter) vermittelte in seiner Kursarbeit das handwerkliche Rüstzeug und half bei der grafischen Umsetzung, damit die Bild-Ideen der KünstlerInnen sich zur angestrebten Ausdrucksform entwickeln konnten. Was dabei entstand, wurde stets in der Gruppe, die sich immer noch vierteljährlich zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch trifft, kommentiert und diskutiert. Die Vielfalt und Qualität, die bei dieser Form der Gruppen-Arbeit entstanden ist, lässt sich an der gemeinsamen Ausstellung von „druckstock“ betrachten: Werke, die allein von der Spannung schwarz-weiss geprägt sind, hängen neben solchen, die in satten Farb- oder zarten Pastelltönen gedruckt sind – und dann wiederum stösst man auf Bilder, die an



Zu sehen sind die Holzschnitte noch bis am 6. November 2016.

Die Öffnungszeiten der Galerie: Sa/So 14 – 17, Mi 15 – 18, Fr 18 – 20 Uhr

Am Sonntag, 30. Oktober 2016 wegen der Lesung von Franz Walter nur von 14 bis 16 Uhr.