In der Woche vom 10.-14. Oktober leisteten die Lernenden der Dietiker Bauunternehmung Josef Wiederkehr AG, der Bertani Baugerüste AG, der Schärer Blitzgerüst AG, der Gerüstebau Schwarzenbach AG und der Josef Wiederkehr Immobilien AG mit viel Enthusiasmus den bereits zur Tradition gewordenen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz.

Dieses Mal war das Ziel der malerische Ort Verdabbio GR (604 m ü M) im oberen Misox in der Nähe von Bellinzona. Das Dorf Verdabbio liegt auf einer Sonnenterrasse und das Gemeindegebiet Verdabbio mit den Kastanien- und Fruchtbäumen sowie Weinreben ist ein wunderschönes Naturschutzgebiet für Wanderer und Naturliebhaber. Die Ostgrenze von Verdabbio bildet gleichzeitig die Landesgrenze zu Italien.

Eine der vielen Attraktionen in Verdabbio ist unter anderem der rund zweistündige, vor längerer Zeit angelegte Wanderweg mit ca. 20 verschiedenen Schalensteinen. Schalensteine sind Felsen und Steine, auf deren Oberfläche Zeichen und Figuren eingeschlagen wurden. Es ist sicher, dass die Bearbeitung durch Menschenhand erfolgte. Prähistorische Schalensteine kommen im Alpenraum häufig vor.

Das Projekt für die Lernenden in der Gemeinde Verdabbio sah vor, dass die Wanderwege wieder in Stand gesetzt werden sollten. Mit grossem Einsatz wurden die Wege, unter sachkundiger Aufsicht, saniert oder mit den Upupas (eine Art Pickel) ausgebessert, und in den steileren Abschnitten wurde der Weg zudem mit Treppentritten ergänzt. Zu den Arbeiten gehörte auch das fachkundige Fällen von einigen Fichten, die durch ihre oberflächige Bewurzelung eine Gefahr für Waldbrände darstellen. Die neu sanierten Wanderwege mit ihren Schalensteinen sind nun bereit zum Begehen und Besichtigen durch viele Naturliebhaber.