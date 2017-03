Am Mittwoch, den 15. März 2017 wurde das traditionelle Frühlingskonzert der Musikschule in der Turnhalle Lägernbreite durchgeführt.

Mit dem Lied "Musik sein" eröffneten die MSE Juniors das abwechslungsreiche Konzert, bei dem alle an der Musikschule erlernbaren Instrumente und Gesang vorgestellt wurden. Am folgenden Samstag konnte an der Instrumenten-Info alles ausprobiert werden.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten ihr Können zusammen mit ihren Musiklehrpersonen. Solisten am Klavier, Akkordeon und an Blasinstrumenten wechselten sich mit verschiedenen Ensembles ab. Den fulminanten Schlusspunkt machte das Schlagzeugensemble.

Nach der Verabschiedung erhielten die Musikanten ein wohlverdientes Schoggigipfeli.



Die nächste Veranstaltung der Musikschule:

Solistenkonzert, Dienstag 23. Mai 2017 19:30 im MZR Schule Dorf



Alle Infos auf: www.ms-ehrendingen.ch