Seit der Einführung der Geschäftsleitung Schule kann sich die Schulpflege auf die strategische Weiterentwicklung der Schule fokussieren. Die Zahlen sprechen für sich: Anzahl Schulpflegesitzungen und Geschäfte haben seither deutlich abgenommen. Vor diesem Hintergrund unterstützt die Fraktion SVP eine Reduktion der Schulpflege-Mitglieder sowie eine Reduktion der Besoldung der Schulpflege. Die Fraktion bedankt sich an dieser Stelle für den Einsatz der Schulpflege, welche den vollen Respekt der Fraktion geniesst.

Die Finanzlage in und um Wettingen ist angespannt: Der Druck auf die Gemeinden steigt. In solchen Zeiten gilt es sich auf das Notwendige zu beschränken. In den vergangenen Jahren hat sich in Wettingen bei Strassensanierungen ein sehr hoher Qualitätsstandard eingeschlichen. Im Kreditbegehren von Fr. 2'437'000 für die Werkleitungs- und Strassenoberbausanierung der Halbarten-/Hardstrasse heisst es zwar, dass sich das Projekt auf den direkten Strassenbereich beschränkt – die Pläne zeigen jedoch etwas anderes. Wir sind nicht gegen diese Sanierung, bezüglich der Ausgestaltung haben wir jedoch grosse Fragezeichen.

Beim Kreditbegehren von Fr. 426'182 für die Ersatzanschaffung eines Kranfahrzeugs für den Werkhof vermisst die Fraktion eine Gegenofferte. Nebst fehlenden Vergleichsmöglichkeiten sind bei der Fraktion noch einige Fragen zur Vorlage offen.