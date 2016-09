Am Sonntag, 2. Oktober 2016, findet an der Urdorfer Chilbi zum zweiten Mal ein Gottesdienst statt. Es ist ein Familiengottesdienst, zu dem alle, ob Jung oder Alt, herzlich eingeladen sind. Er beginnt um 09.30 Uhr im Chilbi Zält der Clique Schäflibach. Beteiligt sind der Berner Kinderliedermacher Christof Fankhauser und der Ad-hoc Chor Urdorf. Die Katholische und Reformierte Kirche Urdorf sowie die freikirchliche Evangelische Gemeinde Niederurdorf laden dazu ein.

Der Gottesdienst steht unter dem Titel "Rahmen sprengen". 20 Minuten lang singt der Liedermacher Christof Fankhauser mit Klein und Gross Lieder und erzählt dabei die Geschichte der Speisung der 5000 aus dem Neuen Testament. In dieser Geschichte sprengte Jesus den Rahmen unserer Möglichkeiten, Erwartungen und Perspektiven. Der Ad hoc-Chor umrahmt den Gottesdienst mit passenden Liedern von John Lennon und Nena, und hilft im Gemeindegesang mit. Drei Theologen halten je eine „Mini-Predigt“ von ein paar Minuten.

Die einladenden Kirchen sind überzeugt, dass der Chilbi-Gottesdienst für Gross und Klein, Alt und Jung und alle dazwischen ein besonderes Erlebnis werden wird - eine Gelegenheit auch für solche, die es am Sonntagmorgen nicht so hinter die Kirchenmauern zieht, einmal in einer ungewohnten Umgebung an einem etwas anderen Gottesdienst teilzunehmen und so dem traditionellen Chilbi-Besuch eine besondere Note zu geben.