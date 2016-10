Wie schon öfters erhielt der NVS am 15.10.2016 aktive Unterstützung durch das „EZA“-Team („Ehemalige Zivildienst-Angehörige“). Dieses hatte sich vor 15 Jahren um seinen früheren Kommandanten Walter Zumstein formiert und seither jedes Jahr in den Gemeinden Münchwilen oder Stein Einsätze im Dienste der Natur geleistet. Diesmal ging es um das Auslichten der Hecke an dem Teil des Bustelbachs, der an der Schaffhauserstrasse beginnt und sich nach Süden fortsetzt. Vorbereitet wurde der Einsatz vom NVS-Vorstand und dieser half auch mit Geräten tatkräftig mit.

Die Bäume und Büsche in diesem Abschnitt waren bereits hoch und dicht gewachsen, so dass ein selektives Heraustrimmen gefragt war. Peter Güntert gab wieder seine traditionell sehr geschätzten Detailanweisungen dazu. Das Resultat lässt sich sehen: auf den Bustelbach kann hier wieder die Nachmittagssonne durchscheinen und doch sind den Vögeln und Insekten gewisse Bäume und früchtetragende Büsche erhalten geblieben. Die aufgehäuften Äste und Stamm-„Rugeli“ lassen die geleistete Arbeit erahnen. Walter und Susan Zumstein sorgten in den Pausen des ganztägigen Einsatzes für das leibliche Wohl des Teams.

Weitere Fotos sind auf www.nvs-stein.ch einsehbar. Allen Beteiligten sei für diese gelungene Aktion herzlich gedankt!