"S Brot chunt nit us em Supermarkt" Woher kommt unser Brot? Wer ist alles daran beteiligt, dass wir überhaupt Brot auf dem Teller haben? Es sind viele Menschen, die in diesem Prozess beteiligt sind. Aber es kommt doch nicht von den Menschen, denn wer gab ihnen die Fähigkeiten, wer gab ihnen die Ideen, wer gab ihnen die Kraft? Und das Korn braucht Zeit zu wachsen, braucht Sonne und Regen, es wird geerntet und gemahlen und verarbeitet, all diesen Gedanken sind wir nachgegangen, begleitet von den Sonntagsschülerinnen. Dankbarkeit für die Natur schliesst die Dankbarkeit für die Menschen mit ein. Dankbar sind wir auch für die musikalische Begleitung durch die Schwyzerörgeli Formation "Echo Hochrüti". Sie haben dem Gottesdienst eine besondere Note gegeben. Viele Menschen sind beteiligt an einem Erntedankgottesdienst, an der Dekoration, durch Beiträge, die jeder auf seine Art leistet. Gott danken heisst den Menschen danken. So dane ich den Landrauen, und allen, die da waren.



Pfrn. Esther Worbs