Kiwanis-Clubs Weissenstein und Solothurn

Gemeinsam an der HESO für Kinder und Jugendliche

Erfolgreicher Lottomatch zugunsten Kinder und Jugendlichen: Die Kiwanis-Clubs Weissenstein und Solothurn haben an der HESO zusammengespannt und in einem eigens organisierten Lottomatch einen beachtlichen Betrag zugunsten des Kinderheims Amitola in Neuendorf erspielt. Nun wurde der Scheck von 4500 Franken offiziell überreicht.



«Serving the children of the world - Kindern und Jugendlichen eine Chance geben» lautet das Motto der Kiwanis-Clubs. Getreu diesem Motto realisieren auch die Solothurner Clubs Projekte zugunsten Kinder und Jugendlichen, kürzlich für das Kinderheim Amitola in Neuendorf.

Gegen 30 Mitglieder der lokalen Kiwanis-Clubs Weissenstein und Solothurn veranstalteten im Nighstyle-Zelt an der Heso einen Lottomatch. Ziel: Den Erlös dem Kinderheim Amitola in Neuendorf zu spenden. Rund 120 Personen versuchten ihr Glück beim Lottospiel, um die Kiwaner zu unterstützen und nebenbei noch einen der zahlreich gesponserten Preise zu ergattern. Im Eintrittspreis inbegriffen war ausserdem ein Abendessen im Zelt. Umrahmt wurde der Lottomatch von abwechslungsreichen Darbietungen der Kinder aus dem Amitola-Heim.

Nach vier Stunden Lotto durften die Säckelmeister zufrieden sein: 4’500 Franken aus dem Reingewinn haben die beiden Clubs dem Kinderheim amitola überweisen können. Christa Misteli, Gründerin und Leiterin des Heims, freut sich: «Mit diesem Geld der Kiwanis-Clubs Weissenstein und Solothurn wird im geplanten Neubau ein Malatelier eingerichtet. Diese tolle Summe ist natürlich ein höchst willkommener Zustupf!»