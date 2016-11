Die höhere Fachprüfung richtet sich an ausgewiesene Persönlichkeiten mit Führungsfunktionen im Marketing und Verkauf. In über 400 Lektionen erwerben die Absolventen praxisorientiertes Wissen, welches sie zusammen mit ihren praktischen Erfahrungen im Berufsalltag anwenden können.

In der Region bietet marketing-schulung.ch seit zehn Jahren zusammen mit dem Erwachsenenbildungszentrum (EBZ) Solothurn Lehrgänge als Vorbereitung auf die Prüfung an. Am 22. November 2016 konnten die erfolgreichen Absolventen das eidgenössische Diplom in Interlaken in Empfang nehmen.

Thomas Roth ist Schweizer Meister



An der höheren Fachprüfung 2016 für Verkaufsleiter mit eidg. Diplom hat Thomas Roth von marketing-schulung.ch die beste Prüfung (von insgesamt 227 Absolventen) mit einem Notendurchschnitt von 5.1 abgelegt.

Weiter wurde Thomas Roth mit einem Award für die beste Prüfung in den Fächern Unternehmensrechnung und Marketing (m) ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Verkaufsleiterkurs am EBZ erhalten Sie vom Kursanbieter: marketing-schulung.ch, Walter Jenny, Niklaus Konrad Strasse 18, 4501 Solothurn, Telefon 032 621 72 29.