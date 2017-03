Fussball: FC Frenkendorf : FC Kleinlützel

Junioren C 1. Stärkeklasse 2 : 5 ( 1 : 1)

Ein interessantes Spiel von Jugendlichen der C 1. Stärkeklasse auf dem Kittler am Sonntag, den 26. März 2017, um 10.30 Uhr. Leider aus der Sicht der Frenkendörfer mit vielen Toren für den FC Kleinlützel aus dem Solothurnischen. Der verdiente Sieg der Gäste ist darauf zurück zu führen, weil die Verwertung zum Tor besser klappte. Die 1. Halbzeit zeigte noch mit dem Ergebnis von 1 : 1, dass der FC Frenkendorf gut mithalten konnte. Man hatte das Spiel Geschehen gut im Griff, darum auch 1 : 1, das Ergebnis in der 1. Halbzeit. Dagegen die 2. Halbzeit die Mannschaft aus dem Solothurnischen nutzte einfach die Möglichkeiten weitaus besser. Und so kam man zu mehreren Toren. Dies auch wegen der Unsicherheit beim FC Frenkendorf in den hinteren Reihen. Das Trainergespann Graf und Citino vom FC Frenkendorf wird sicher die richtigen Worte gefunden haben, um der Heim-Mannschaft wieder das gewisse Selbstvertrauen zu vermitteln. Und beim nächsten Spiel am 2. April 2017 in Dornach, wo man dann wieder die erhoffte Leistung wird bringen.