In nebliger Höhe kletterte der Jodelclub Edelwyss oberes Fricktal am Samstagmorgen gemeinsam am ersten Vereinsausflug. Der Waldseilpark Rütihof war das erste Ziel, das die 14-köpfige Gruppe ansteuerte. Dort durften Kraft, Mut und Ausdauer getestet werden und manch einer nahm dankend die Motivation und Unterstützung der Anderen an, um seine Route zu beenden. Es brauchte einiges an Selbervertrauen, aber auch an Vertrauen an die Haltekraft der Seile um alle sieben Routen zu bezwingen.

Mit einem wunderbaren Erlebnis gestärkt, ging die Reise weiter zum Hallwilersee, wo gerade der Hallwilerseelauf stattfand. Die Kulisse lud natürlich zum Jodeln ein und so wurden der ein oder andere Läufer unerwartet mit Jodelklängen begleitet.

Die eigentlich als Hallwilerseerundfahrt angekündigte Schiffsreise entpuppte sich kurzerhand als nur eine halbe Seerundfahrt. Dennoch gab es viel Spass und noch viel mehr Gesang an Bord, der tatkräftig von manch anderen Mitfahrenden unterstützt wurde. Es konnte sogar das ein oder andere Lied um eine Strophe aus den Reihen der Mitfahrer ergänzt werden.

Der Abend klang dann beim gemeinsamen Schnitzelessen aus. Abschliessend lässt sich wahrlich von einer geglückten Vereinsreise berichten. Solche gemeinsame Erlebnisse schaffen Zusammenhalt, Kraft und Freude für die ganze Gruppe.

Text: Annika Wagner