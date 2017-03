Ein wenig skeptisch waren am Samstag, 18. März die Generationentandems schon als sie im Foyer des Klosters Gnadenthal eintrafen.

Wir sollen miteiander Geschichten zeichnen und malen?

Das hatten wir noch nie.

Was ist das überhaupt „Generationen im Museum“?

Unter dem Titel «GiM - Generationen im Museum» heissen Museen in der Schweiz Menschen unterschiedlichen Alters willkommen und lassen sie gemeinsam ihre Schätze erkunden. «GiM - Generationen im Museum» ist eine Initiative des Migros-Kulturprozents zur Förderung von Generationenbegegnungen im Museum.

Es geht darum, sich von Objekten und Bildern ansprechen zu lassen, zu sehen und hören, was sie einem berichten, gemeinsam sich darauf einzulassen und dabei dem jeweiligen Generationen-Tandem-Partner auf die Schliche seiner Emotionen, Erinnerungen, Erfahrungen zu kommen. Und am Ende zum ausgewählten Objekt gemeinsam eine kurze Geschichte zu erfinden. Die dann wiederum mit allen Beteiligten geteilt werden kann. Dass man Geschichten auch in Bildern erzählen kann, war natürlich sofort allen der beiden Gruppen klar, die sich für die GiM-Angebote vom 18. März in der Galerie im Kreuzgang angemeldet hatten. Schliesslich nehmen alle teil an Malkursen von Susanne Brem und Tine Klein.

Nach dieser kurzen Einführung durch Irene Briner, Projektleiterin Kulturdenkmal Kloster Gnadenthal und den hilfreichen Tipps der Kursleiterin Susanne Brem, gab es kein Halten mehr.

Objekte und Bilder aus der momentanen Kunstausstellung wurden munter zu neuen Geschichten zusammengefügt. Mal führte die Jugend den Fineliner und die Älteren die Aquarellkreiden, mal war es gerade umgekehrt. Die Gotte wurde dazu animiert, doch endlich, endlich mal den Mut zum Gelb auszuprobieren. Die Tochter gab der Skizze der Mutter die volle Farbe. Die Künstlerin verführte die Kuratorin zu ersten Strichen... Die Zeit reichte kaum für das feine Znüni und Zvieri. GiM hat einmal mehr wunderbare Geschichten ins Museum Kloster Gnadenthal gezaubert. Diesmal weniger mit Worten als mit Stiften, Farben und wenig Wasser.

Weltgeschichtentag sorgt für Abwechslung und erzählt von Veränderungen

Toll war er. Der Weltgeschichtentag am 20. März im Reusspark.

Ganz am Anfang der Idee zauberten Erzählerinnen und Erzähler in Flüchtlingslagern den Menschen ein Lächeln ins Gesicht.

Schwedische Erzählerinnen griffen die Idee auf und lancierten den Weltgeschichtentag. Seit 2004 werden in immer mehr Ländern auf der ganzen Welt an diesem Tag Geschichten erzählt.

Die beiden Erzählerinnen Irene Briner und Sylvia Spiess aus dem Aargauer Märchenkreis nahmen die Anregung auf und setzten sie in der ursprünglichen Form im Reusspark in die Tat um.

„Guerilla“ mässig tauchten sie darum mal hier und mal da auf, stellten kurz die Initiative des Weltgeschichtentages und sich selbst vor und fragten dann, ob sie eine Geschichte erzählen dürfen. Und ja, sie durften.

Der Weltgeschichtentag im Reusspark nahm seinen Anfang im Personalbüro. Gerne opferten die beiden Mitarbeiterinnen Zeit für eine Fünf-Minuten-Geschichte. Man hörte sie noch lange lachen danach.

Damit auch das Zusammentreffen von Jung und Alt funktionierte, vereinbarte Irene Briner im Voraus mit der Leiterin der KiTa und der Leiterin des Tages- und Nachtzentrums einen halbe Stunde fürs Erzählen. Die Kinder kamen in Begleitung angehüpft, die Türe zum Wohnbereich öffnete sich und schon wurden die ersten Kontakte geknüpft. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Abteilung wurden gefragt, ob sie auch ein Märchen hören möchten. Die Kinder suchten sich Sitzplätze auf dem Fenstersims, und Sylvia Spiess erzählte das Grimm-Märchen vom Froschkönig. Es war zum Weinen schön.

Auf ihrem Spaziergang danach durch den Tierpark im Reusspark suchten alle Kinder fleissig Frösche. Es ist anzunehmen, dass es im Reusspark seither wimmelt von erlösten Prinzen…

Vor dem Eingang zum Kloster genossen drei Bewohnerinnen die Sonne. Auch sie wurden gefragt, ob sie gerne ein Geschichtengeschenk hätten. Die Geschichte von der jungen schönen Frau, die nicht spinnen konnte, löste Heiterkeit aus. Eine der Damen hatte danach auch eine Witzgeschichte für die Erzählerinnen. Einfach herrlich.

Und zum Schluss setzten sich die beiden Erzählerinnen noch an einen Tisch im Café Reuss. Acht Ohren hörten gespannt zu. Sylvia Spiess gab die freche Geschichte von den drei hässlichen Weibern aus Schweden zum Besten. Ja, ja, diese Geschichte lehrt, dass jahrelanges Arbeiten ohne Pause auch die schönsten jungen Frauen in hässliche alte Weiber verwandelt.

Für die schönheitsfördernden Pausen sorgte im Reusspark der diesjährige Weltgeschichtentag.