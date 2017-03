Am kommenden Samstag reist der HC Dietikon-Urdorf nach Frauenfeld. Die Limmattaler sind gegen die äusserst talentierte Gruppe der klare Underdog.

Nach der Niederlage gegen den HC Einsiedeln und dem Unentschieden zwischen Wettignen und Volketswil ist Dietikon-Urdorf auf den letzten Platz der Abstiegsgruppe 1 abgerutscht. Das ist natürlich nicht das Ziel des Teams.

Viel Erfahrung und Talent

Von dort wieder wegzukommen wird allerdings nicht einfach. Insbesondere weil der SC Frauenfeld der nächste Gegner ist. Doch auch Frauenfeld ist verwundbar. Die BSG Vorderland hat das zuletzt gezeigt. Und in der Vorrunde hat die mit ehemaligen NLA-Spielern gespickte Truppe nicht das gezeigt, was sie eigentlich könnte. Viele Talente ergänzen die Mannschaft. Unter anderem auch Jan Tanner, wenn er spielt. Insider-Informationen zufolge laboriert er an einer Fussverletzung herum und sein Einsatz sei fraglich.

Der junge Linkshänder stand als Junior für die Limmattaler im Einsatz, wechselte dann zu GC und fand nun via Schaffhausen den Weg nach Frauenfeld. In der laufenden Saison hat der wurfgewaltige junge Mann in bisher 15 Spielen 78 Tore erzielt. Auf ihn - aber auch auf andere Spieler wie Fabian Schneider und Mulele Kipili gilt es zu achten.

Chancenauswertung im Fokus

Das Spiel gegen den SC Frauenfeld wird am Samstag, 4. März um 19:00 Uhr angepfiffen. Dietikon-Urdorf wird versuchen, dem Leader Paroli bieten und wenn möglich, zu punkten. Entscheidend für die Dietiker wird sein, wie gut das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter funktioniert, aber auch, wie die Chancenauswertung ausfällt. Doch Achtung: Mit Patrick Murbach und Fabrizio Steiner verfügen die Ostschweizer über ein starkes Torhüter-Duo.

Der SC Frauenfeld kündigt auf seiner Homepage an, dass er bereit sein werde. Es gelte Dietikon-Urdorf aus der Halle zu fegen. Der Gruppensieg ist für den SCF das Zeil, also will er sich verständlicherweise keine weiteren Niederlagen einfangen. Der HCDU will dem aber entgegenwirken.