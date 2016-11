Am 1. Adventssonntag fand zum 20. Mal der Weihnachtsmarkt auf dem Cherneplatz in Gebenstorf statt. Es war eine würdige Jubiläumsausgabe, das Wetter ideal. Die Gebenstorfer Hobbykünstler und Gewerbetreibenden haben fleissig gestrickt, genäht, gebacken, getöpfert etc. Das Angebot war wie immer sehr abwechslungsreich.

Zum Jubiläum verteilte das OK 200 Samichlaus-Mützen an Standbetreiber und Besucher – ein schönes Bild!

Die Attraktionen für die Kinder waren wiederum sehr beliebt: eine Fahrt auf dem Nostalgiekarussell, Chasperli-Theater, Basteln, Pony-Reiten und der Besuch vom Samichlaus standen auf dem Programm!

Damit der Weihnachtsmarkt auch im 2017 weitergeführt werden kann, braucht es aber neue Kräfte! Zwei der vier bestehenden OK-Mitglieder haben ihren Austritt bekanntgegeben. Gewillte Personen, die anpacken und organisieren können, melden sich bitte bei Petra Eichenberger: 079 283 89 09.