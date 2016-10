FC Frenkendorf – FC Oberdorf 4 : 2 ( 2 : 0)

Ein Spiel der Junioren B, 1. Stärkeklasse / Herbstrunde, Gruppe 1. auf Biegen und Brechen. Spannend bis zur letzten Minute inklusive der Nachspielzeit. Gut geführt auch vom Schiri. Dies im Breitenfussball. Es sind 14 – 16 jährige Jugendliche aus Frenkendorf und Oberdorf gewesen. Und hier geht es um zwei Traditionsvereine, die beide einmal in der 2. Liga Regional erfolgreich waren. Jetzt setzt man auf die Jugend. So auch die erfolgreichen Degen Zwillinge, beim FC Basel wie auch im Ausland, spielten in jungen Jahren beim FC Oberdorf. Dann sogar ganz sicher einer davon beim TriRhena Hallenfussballturnier in Frenkendorf mit dem FC Basel U 17 um den Turniersieg. Kurz die Situation: Im Moment ist der FC Frenkendorf in dieser Klasse in der Spitzengruppe. 1. FC Möhlin-Riburg/ACLI mit 6 Spielen 18 P, 2. SV Sissach 6 Spiele 16 P. und 3. der FC Frenkendorf mit 6 Spielen 15 P. Dagegen der FC Oberdorf kämpft um die ersten Punkte. Der FC Frenkendorf wäre somit der Favorit in diesem Meisterschaftsspiel. Hätte man gedacht. Gut, so lief das Spiel zum Anfang beim FC Frenkendorf gut über die Flügel. In der 5. Minute das 1 : 0 für Frenkendorf. Und dann ein Spiel, wo man sagen darf, beide Mannschaften bemühten sich. Und in der 35. Minute ein Foul von einem Spieler vom FC Oberdorf im Strafraum. Penalty pfiff der Schiri. In der 35. Minute das 2 : 0, verwertet durch die Nr. 9 vom FC F. Mit diesem Ergebnis ging man in die Pause. Und nach der Pause schon in der 46. Minute das 3 : 0 für den FC F. Auch hier ein gutes Zusammenspiel über die Flügel. Nur wer dachte, jetzt ist Oberdorf geschlagen, der täuschte sich. Der FC Oberdorf kam zu einem Corner. Gut geschossen zum Tor, Kopfball und drinnen war der Ball. Dies in der 57. Minute. Das war dann das 3 : 1. Und anschliessend in der 62. Minute das 3 : 2. Jetzt war Kampf von Oberdorf angesagt. Eben jeder Vorstoss war gefährlich. Dann doch noch die Erlösung. In der 77. Minute ein Gegenstoss vom FC F und es stand 4 : 2. Wie schon bemerkt, so macht auch ein B-Junioren Spiel Spass, egal, ob Fan von Frenkendorf oder Oberdorf. Beide Mannschaften konnten gut gefallen.