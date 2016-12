Am Sonntag, den 4. Dezember 2016, fand in der Turnhalle Egg das alljährliche Chlauseturnier des FC Frenkendorfs statt. Geladen waren alle Junioren mit Jahrgang 2004 bis 2010, welche in gemischten Teams dem runden Leder nachjagten. Mehr als 80 Junioren und Juniorinnen kämpfen mit so klangvollen Namen wie z.B. Real Madrid, FC Barcelona oder Bayern München um Punkte. Geleitet von den beiden 15-jährigen Kinder Schiedsrichtern Jonas Rosenthaler und Florian Petris. In einem spannenden Finale setzte sich das Team von AC Milan unter dem D b-Junioren Coach Shpend Ramadani gegen den FC Chelsea unter E a-Coach Mikail Alkan durch. Für den Sieger gab es den verdienten Applaus der zahlreichen Zuschauer. Selbstverständlich liess sich auch der Namensgeber vom Turnier der „Nikolaus“ unter den Zuschauern blicken und liess es sich nicht nehmen den Kindern bei der Rangverkündigung einen kleinen Preis zu übergeben.