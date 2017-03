Das Lustspiel von Josef Brun De Häfelibrönner vo Bätziwil im Anschluss an das Konzert lebt hauptsächlich von zwei Elementen: Einerseits von gradlinigen, mit Wortspielen und Pointen gespickten Texten, und andererseits von den Darstellungskünsten der 10 Akteurinnen und Akteure in einer verwickelten Geschichte ums Heiraten und ums Schwarzbrennen. Darüber mehr zu schreiben, hiesse dem Vergnügen bei diesem Spiel in drei Akten vorzugreifen und es zu schmälern. Eines darf gerne festgehalten werden: Die einzelnen Figuren und ihre DarstellerInnen passen ausgezeichnet zueinander oder sind von der Regisseurin Lotty Flury sehr gut aufeinander abgestimmt worden. Unter der Regie von Lotty Flury wurde ein unterhaltsames Theater einstudiert. Natürlich gibts viel zu lachen und zugleich auch nachzudenken. Man muss ihn wirklich gesehen haben !

Jetzt ist genug Schnaps gebrannt. Jetzt soll er genossen werden und vom 22. - 26. März 2017 zeigt die Theatergruppe Turbenbühne Neues aus Bätziwil.

Vorstellungen: Mittwoch, 22. März (Premiere mit Apöro ab 18.00 Uhr), Freitag, 24. März und Samstag 25. März 2017 (jeweils ab 20.00 Uhr) sowie Sonntag, 26. März 2017 (14.00 Uhr)