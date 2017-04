Kürzlich überraschten die CVP-Kandidaten für die Gemeinderatswahlen vom kommenden Mai die kleinen Kostgängerinnen und Kostgänger am Mittagstischs der Kindertagesstätte mit feinen Cremeschnitten mit oranger Glasur. So wurde das Mittagsmenu, der über 30 Kinder, welche an diesem Tag für einmal die bei Kindern beliebten Pommes-Frites aufgetischt bekamen, so richtig getoppt.

Die CVPler wollen mit dieser Geste ihre Verbundenheit mit der Kindertagesstätte zum Ausdruck bringen und auf die Wichtigkeit von familienergänzenden Betreuungsangeboten in Bettlach aufmerksam machen. Nicht nur die Kindertagesstätte, sondern zahlreiche Tagesmütter im Dorf ergänzen dieses Angebot. Zudem ist es den Kandidaten der CVP wichtig, dass die Schulen Bettlach mit intelligenten Stundenplänen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sorgen.

CVP Bettle, Vorstand