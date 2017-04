Zur Generalversammlung waren 22 CVP-Frauen und Männer Gast bei der Hegi Garten AG im Rigiblick. Anschliessend an die Versammlung stellte Christoph Fuchs seinen Gartenbaubetrieb, der dieses Jahr das 70. Jubiläum feiert, vor. Die Firma ist aus Berikon nicht wegzudenken, obwohl die Probleme des Standortes zonenbedingt nicht gelöst sind, Bestandesgarantie hin oder her. Die Firma ist für Berikon auch ein wichtiger Arbeitgeber mit über 30 Beschäftigten, davon 6 Lehrlinge.

Erfolgreiche Grossratswahlen

Im Jahresbericht waren die Grossratswahlen ein Thema. Für die CVP Berikon kandidierten Nicole Meier und die beiden Bisherigen Theres Lepori und Marco Beng, die glanzvoll wiedergewählt wurden. Nach der SVP und vor SP und FDP ist die CVP Berikon damit weiterhin zweitstärkste politische Kraft im Dorf. Mit der Wahl von Elsbeth Peter als Mitglied des Schulrates des Bezirks konnte die Mandatszahl an Behörden-, Parlaments- und Kommissionsmitgliedern gar auf 17 erhöht werden. Im Sinne einer Dienstleistung für die Gemeinde will die CVP diese Mandatszahl auch in den Gemeindewahlen im Herbst wieder erreichen.

Neue Mitglieder und neue Präsidentin

Genau am Tag der letzten Jahresversammlung ist Sepp Stenz in hohem Alter gestorben. Die Anwesenden gedachten dem verdienten CVPler in einem besinnlichen Moment. Mit drei neuen Mitgliedern ist die Ortspartei auf 55 Personen gewachsen.

Nach fast zehn Jahren Vorstandstätigkeit ist Stefan Knaus aus der Parteileitung zurückgetreten. Nach acht Jahren hat Nick Wettstein das Präsidium abgegeben. Beide wurden entsprechend geehrt. Einstimmig, mit grossem Applaus und beglückwünscht mit einem Strauss Frühlingsblumen wählte die CVP-Familie Nelly Meier-Schmid zur neuen Präsidentin. Dem Vorstand gehören weiter Cornelia Hüppi, Cornel Egger, Theres Lepori, Otto Eggimann und Nick Wettstein an.

Im Fokus des Jahresprogrammes stehen vor allem die Gemeindewahlen im kommenden Herbst. Wie jedes Jahr sind auch einige gesellschaftliche Anlässe geplant. Eine politische Veranstaltung ist dieses Jahr nicht vorgesehen. Nicht diskutiert wurde die bevorstehende Referendumsabstimmung zum Thema Mutschellen-Fusion. Die CVP nimmt dazu auch keine Stellung, weil die Meinungen unter den Parteimitgliedern unterschiedlich sind.

