kar - Am vergangenen Sonntag hat The Gospel Sensation in der reformierten Kirche von Bad Zurzach den ersten Advent gefeiert. Der seit 23 Jahren bestehende Chor wird von Nigel Kingsley geleitet, der in Mellikon ansässig ist. Das Weihnachtskonzert ist Tradition geworden und viele der Gäste sind schon immer wieder in der Kirche anzutreffen.

Dieses Jahr sind sie mit Schoggiherzen von den Chormitgliedern empfangen worden und bereits am Eingang herrscht schon gute Stimmung, was ein Auftakt zum freudigen und lebendigen Gospelkonzert war. Um Punkt 17 Uhr hat sich der Chor dann aus den Bänken erhoben und die ersten wundervollen Klänge waren zu hören. Dann hat sich die Eingangstüre nochmals geöffnet und der Samichlaus ist eingetreten. In seinem wunderbaren Outfit hat er die Gäste begrüsst und sich dann in seinen königlichen Stuhl gesetzt. In charmanter, einfühlsamer Art hat er dann als Moderator durch den Abend geführt und die Geschichte vorgetragen, die Nigel Kingsley zusammen mit Sheryl Harris aus Neuseeland geschrieben hat und von Sonja Wyser übersetzt worden ist. Er hat auch kleine Anekdoten eingebaut und die Gäste und den Chor mehrere Male zum Lachen gebracht.

Der Gospelchor hat Mitglieder aus verschiedenen Ländern wie Deutschland, Fjii und Hawaii und natürlich auch der Schweiz. Auch vom Alter her ist der Chor eine gemischte Gruppe, ist das jüngste Mitglied doch gerade mal 9 Jahre alt. Auch die Gäste strömen von überall her, sei das Bern, Basel, Luzern, Zürich, Ungarn und sogar weit her gereist aus den Bahamas.

Die Stimmung durch die selber geschriebene Geschichte, die vom Samichlaus vorgetragen wird und mit passenden Weihnachtsliedern untermalt wird, ist fröhlich und doch auch besinnlich. Das Publikum wird vom Chorleiter Nigel Kingsley den ganzen Abend integriert und klatscht und singt mit. Auch die Kinder feiern mit, sie bekommen ein Glöckchen in die Hand und mit strahlenden Augen klingeln sie zu den Weihnachtsliedern mit. Die anfänglich dramatische Geschichte wendet sich dann zum Guten und zusammen mit den letzten fröhlichen Liedern ist die Stimmung am Schluss einfach unbeschreiblich schön.

Nach dem 1.5 stündigen Weihnachtskonzert gibt es eine vom Chorleiter vorbereitete wohlverdiente exotische Suppe für das Publikum und den Chor und man lässt den Abend mit guten Gesprächen ausklingen. The Gospel Sensation freuen sich auf weitere hungrige und durstige Gospelfans für das 24. Jubiläum des Chors, das nächstes Jahr gefeiert wird. Am 12. März 2017 wird in der reformierten Kirche in Koblenz von 17 bis 19 Uhr das Jubiläumskonzert stattfinden, wozu alle herzlich eingeladen sind. Nigel Kingsley und sein Chor wünscht allen liebevolle und friedliche Feiertage und freut sich schon heute auf ein baldiges Wiedersehen.